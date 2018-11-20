شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: إنقاذ 2157 وإخلاء 4038 ووفاة 35 شخصاً جرّاء الأمطار والسيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذت من يوم الأربعاء الموافق 1440/2/8 وحتى صباح اليوم (الثلاثاء) 2157 شخصاً منهم 384 في منطقة الرياض، وفي منطقة مكة المكرمة 192، وفي المدينة المنورة 104، وفي الشرقية 844، وفي عسير 12، وفي القصيم 136، وفي تبوك 25، وفي الباحة 131، وفي نجران 7، وفي جازان 5، وفي الجوف 265، وفي الحدود الشمالية 16، وفي حائل 36، جرّاء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الاعلامي بأن الجزء الأكبر من عمليات الانقاذ كان بالمنطقة الشرقية، فيما بلغ عدد الوفيات (35) حالة كانت في منطقة مكة المكرمة (11) حالة، والشرقية (4)، والباحة (4)، وحائل (3)، وعسير (3) والقصيم (2)، وتبوك (2)، وجازان (2)، والجوف (2)، والرياض (1)، ونجران (1)، وجميع حالات الوفاة ناتجة عن عدة أسباب منها (16) حالة بسبب اجتراف السيول، و(10) حالات غرق داخل المستنقعات المائية، و(5) حالات صعق كهربائي، وحالتا سقوط غرفة جاهزة نتيجة العواصف والأمطار، وحالة واحدة بسقوط منزل، وحالة غرق في سد مياه، بينما بلغ عدد من تم إخلاؤهم (4038) شخصا على النحو التالي: (15) في الرياض، و(10) في مكة المكرمة، و(180) في القصيم، و(7) في تبوك، و(187) في الشرقية، و(23) في نجران، و(3616) في الجوف، كما تم إيواء عدد (2536) شخصاً، كان الجزء الأكبر من عمليات الإيواء كان بمنطقة الجوف.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل (63) لجنة لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم, متمنيآ السلامة للجميع.

