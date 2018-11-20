شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تنظم برنامجاً لتأهيل قيادات الرؤية في الوزارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية- اليوم (الثلاثاء)، برنامج «تأهيل قيادات الرؤية في الوزارة»، بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه عدد من قيادات الوزارة من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري العموم.

وبدأ البرنامج بكلمة افتتاحية لمدير عام مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة الدكتور صالح بن أحمد الزهراني، بيّن فيها دور مكتب تحقيق الرؤية VRO في تمكين قيادات الوزارة في جميع القطاعات من مواكبة برامج ومبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وذلك وفق منهجية المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، وبالتنسيق المباشر معه من خلال تعزيز منهجية إدارة الأداء في سياق عمل قطاعات الوزارة من خلال فهم السياق الإستراتيجي، وأهمية بناء الخرائط الإستراتيجية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية KPIS ووضع المستهدفات، ثم صياغة المبادرات الإستراتيجية، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقّق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وحالة مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بهذه الأهداف، ثم قياس مدى تقدم المبادرات في تحقيق أهدافها الإستراتيجية للوصول إلى رفع كفاءة الإنفاق للوكالات والإدارات والفروع التابعة للوزارة بما يمكّن الوزارة من دورها المحوري في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد أن إطلاق برنامج «تأهيل قيادات الرؤية في الوزارة» يأتي ثمرة دعم ورعاية مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث حظي مكتب تحقيق الرؤية بدعم ورعاية مباشرة من الوزير من خلال ارتباطه المباشر بمكتبه.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تمكين قيادات الوزارة من التقييم المستمر لإدارة الأداء في قطاعاتهم من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة تدعم الكفاية والفاعلية، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أدائها، وتحسين عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويتكون البرنامج من عدة محاور، منها: منهجية إدارة الأداء في سياق عمل القطاعات الحكومية وبالمواءمة مع رؤية المملكة 2030، وأهمية مؤشرات الأداء الرئيسية في تطوير إدارة الأداء في قطاعات الوزارة، وفهم السياق الإستراتيجي وأهمية بناء الخرائط الإستراتيجية قبل تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعريف مؤشرات الأداء الرئيسية بنوعيها «الإستراتيجية والتشغيلية»، وكيفية تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية بناءً على الأهداف الإستراتيجية، وتحديد المستهدفات والحلول للتحديات الأكثر شيوعاً عند وضع المستهدفات، والمواءمة ورفع تقارير الأداء، وكيفية تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية بناءً على الأهداف الإستراتيجية، وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات الأداء على مستوى الإدارات والأقسام في الوزارة، والعناصر الرئيسية لقراءة مؤشرات الأداء الرئيسية، ورفع تقارير الأداء الخاص بقطاعات الوزارة لدعم عملية اتخاذ القرارات، وآلية تعيين المسؤوليات ورصد التقدم.