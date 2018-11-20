السعودية | حساب ينتحل صفة الأمير مقرن.. وتحرك قانوني

شكرا لقرائتكم حساب ينتحل صفة الأمير مقرن.. وتحرك قانوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الشؤون الخاصة للأمير مقرن بن عبد العزيز، الثلاثاء، عن عدم وجود حسابات للأمير على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن هناك حساباً موثقاً في موقع تويتر ينتحل شخصية الأمير مقرن بن عبد العزيز.

وأضافت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يذكر أن موقع تويتر قام بسحب إشارة التوثيق من الحساب المنتحل بعد أن منحها له لمدة ساعات، دون أن يصدر من الموقع أي تعليق بخصوص آلية وكيفية منحها.