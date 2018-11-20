بالأرقام زيادة كبيرة في أرباح شركات السياحة والفنادق بالمملكة في عام 2019

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير: استوعب القطاع عدداً كبيراً من الموظفين السعوديين خلال سنة 2017م

كشف تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "ماس" عن أرقام مهمة في قطاعات السياحة بالمملكة خلال أربعة أعوام، وخاصة بعد إقرار العديد من القوانين واللوائح وتنظيم العمل في القطاع وأنشطته.

وأوضحت الأرقام إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي في عام 2017 إلى أكثر من 193 مليار ريال، مع توقعات بأن تتجاوز 211 ملياراً بنهاية العام الحالي 2018 وقد بلغت القيمة المضافة للسياحة في الاقتصاد السعودي أكثر من 100 مليون ريال مع توقعات بارتفاعها هذا العام إلى أكثر من 107 ملايين ريال.

ووفقاً للتقرير، فقد استوعب قطاع السياحة عدداً كبيراً من الموظفين السعوديين في عام 2017 وصل إلى أكثر من 283 ألف وظيفة وستصل إلى أكثر من 304 آلاف وظيفة للسعوديين بنهاية عام 2018.

ووصل عدد الغرف والشقق الفندقية في عام 2018 إلى 509.8 آلاف غرفة وشقة فندقية، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى 621.6 ألف غرفة وشقة فندقية في نهاية العام 2020، وذلك على مستوى جميع مناطق المملكة.

وعن أرباح وإيرادات وكالات و مؤسسات السياحة والسفر في عام 2016 كانت 5.5 مليارات ريال، وفي عام 2017 وصلت إلى 7.7 مليارات ريال، وفي عام 2018 وصلت إلى 8.4 مليارات ريال مع توقعات بارتفاعها في عام 2019 إلى 9 مليارات ريال، وفي عام 2020 إلى 10 مليارات ريال.

وعن الفنادق وإيرادات منشآت الإيواء السياحي، فقد وصلت في عام 2016 إلى 38 مليار ريال، وفي عام 2017 انخفضت إلى 31 مليار ريال، وفي عام 2018 وصلت إلى 33 مليار ريال، مع توقعات بارتفاعها في عام 2019 إلى 37 مليار ريال، وفي عام 2020 إلى 40 مليار ريال.