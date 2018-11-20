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محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الورثة.. أطلق عليهم النار عشوائياً ومطالبات بحد الحرابة أكد شقيق أحد ضحايا حادثة مكتب تعليم الداير بني مالك بمنطقة جازان أنه بدأت مؤخراً محاكمة القاتل في المحكمة الجزائية بجازان بحضور الورثة، نظير ما أقدم عليه تجاه المغدورين عندما هاجمهم حاملاً سلاح رشاش في مكتبهم ولاحقهم وأطلق عليهم الأعيرة النارية بشكل عشوائي ليكتب جريمة بشعة قُتل فيها 6 من منسوبي مكتب تعليم الداير وأصيب 2.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" أن المدعي العام طالب بحد الحرابة تجاه الجاني نظير ما أقدم عليه .

وتأتي هذه الحادثة البشعة بعد حادثة سابقة في الداير أيضًا راح ضحيتها المعلم "برناوي" بعد تعرضه للطعن من قبل طالب داخل المدرسة، وصولاً إلى الحادثة التي شهدتها محافظة الدرب أمس تمثلت في اقتحام طالب المدرسة بسلاح والده مستقصدًا زميله طالبًا تعارك معه داخل المدرسة.

وتجدد هذه الحوادث المطالبات للمجتمع التعليمي ، بوضع حراسات كافية ورقابات على الأبواب في المنشآت التعليمية وكواشف الأسلحة.

وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، قد أكد لـ"الخليج 365" في فبراير 2016 أنه في الساعة الثانية من ظهر الخميس الماضي باشرت دوريات الأمن بمحافظة الداير بلاغاً عن قيام أحد مراجعي إدارة التعليم بالمحافظة بإطلاق النار على عدد من الموظفين وهم يؤدونمهامهم؛ ما نتج منه مقتل ستة منهم، وإصابة اثنَين آخرَين، وتم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة، وباشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وإحالة المقبوض عليه للجهات المختصة للتحقيق معه.

بدء محاكمة قاتل موظفي مكتب تعليم داير جازان الـ6 محمد المواسي الخليج 365 2018-11-20 أكد شقيق أحد ضحايا حادثة مكتب تعليم الداير بني مالك بمنطقة جازان أنه بدأت مؤخراً محاكمة القاتل في المحكمة الجزائية بجازان بحضور الورثة، نظير ما أقدم عليه تجاه المغدورين عندما هاجمهم حاملاً سلاح رشاش في مكتبهم ولاحقهم وأطلق عليهم الأعيرة النارية بشكل عشوائي ليكتب جريمة بشعة قُتل فيها 6 من منسوبي مكتب تعليم الداير وأصيب 2.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" أن المدعي العام طالب بحد الحرابة تجاه الجاني نظير ما أقدم عليه .

وتأتي هذه الحادثة البشعة بعد حادثة سابقة في الداير أيضًا راح ضحيتها المعلم "برناوي" بعد تعرضه للطعن من قبل طالب داخل المدرسة، وصولاً إلى الحادثة التي شهدتها محافظة الدرب أمس تمثلت في اقتحام طالب المدرسة بسلاح والده مستقصدًا زميله طالبًا تعارك معه داخل المدرسة.

وتجدد هذه الحوادث المطالبات للمجتمع التعليمي ، بوضع حراسات كافية ورقابات على الأبواب في المنشآت التعليمية وكواشف الأسلحة.

وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، قد أكد لـ"الخليج 365" في فبراير 2016 أنه في الساعة الثانية من ظهر الخميس الماضي باشرت دوريات الأمن بمحافظة الداير بلاغاً عن قيام أحد مراجعي إدارة التعليم بالمحافظة بإطلاق النار على عدد من الموظفين وهم يؤدونمهامهم؛ ما نتج منه مقتل ستة منهم، وإصابة اثنَين آخرَين، وتم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة، وباشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وإحالة المقبوض عليه للجهات المختصة للتحقيق معه. 20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440 02:17 PM بحضور الورثة.. أطلق عليهم النار عشوائياً ومطالبات بحد الحرابة بحضور الورثة.. أطلق عليهم النار عشوائياً ومطالبات بحد الحرابة أكد شقيق أحد ضحايا حادثة مكتب تعليم الداير بني مالك بمنطقة جازان أنه بدأت مؤخراً محاكمة القاتل في المحكمة الجزائية بجازان بحضور الورثة، نظير ما أقدم عليه تجاه المغدورين عندما هاجمهم حاملاً سلاح رشاش في مكتبهم ولاحقهم وأطلق عليهم الأعيرة النارية بشكل عشوائي ليكتب جريمة بشعة قُتل فيها 6 من منسوبي مكتب تعليم الداير وأصيب 2.

وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" أن المدعي العام طالب بحد الحرابة تجاه الجاني نظير ما أقدم عليه .

وتأتي هذه الحادثة البشعة بعد حادثة سابقة في الداير أيضًا راح ضحيتها المعلم "برناوي" بعد تعرضه للطعن من قبل طالب داخل المدرسة، وصولاً إلى الحادثة التي شهدتها محافظة الدرب أمس تمثلت في اقتحام طالب المدرسة بسلاح والده مستقصدًا زميله طالبًا تعارك معه داخل المدرسة.

وتجدد هذه الحوادث المطالبات للمجتمع التعليمي ، بوضع حراسات كافية ورقابات على الأبواب في المنشآت التعليمية وكواشف الأسلحة.

وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، قد أكد لـ"الخليج 365" في فبراير 2016 أنه في الساعة الثانية من ظهر الخميس الماضي باشرت دوريات الأمن بمحافظة الداير بلاغاً عن قيام أحد مراجعي إدارة التعليم بالمحافظة بإطلاق النار على عدد من الموظفين وهم يؤدونمهامهم؛ ما نتج منه مقتل ستة منهم، وإصابة اثنَين آخرَين، وتم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة، وباشرت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وإحالة المقبوض عليه للجهات المختصة للتحقيق معه.

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المصدر : الخليج 365