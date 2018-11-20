"الطيّاش" محذراً الشركات: عملاؤكم يتجهون للشراء عبر الإنترنت .. وأنتم الخاسرون

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب ضعف خدمة ما بعد البيع .. فإذا لم تتعدل فستبقى في سباق الخيل الاقتصادي

يصف الكاتب الصحفي الدكتور فهد الطيّاش؛ خدمة ما بعد البيع في الشركات، بأنها تحولت إلى "خداع ما بعد البيع"، محذراً تلك الشركات من أن تدني الخدمة، ستنتهي بخسارتها عملاءها في المملكة، خاصة بعدما بدأ كثيرون يتوجهون إلى الحصول على بدائل الخدمة إما محليا، أو من خلال الشراء عبر شبكة الإنترنت، والتي كشفت مدى استغلال الشركات لعملائها.

خدعة

وفي مقاله "خداع ما بعد البيع" بصحيفة "الرياض"، يقول الطيّاش "تتباهى بعض الشركات عند افتتاح مقر جديد بطبيعة الخدمة التي ستقدمها للعملاء، لكي ترغبهم وتحافظ عليهم. ولكن فيما يبدو لي أن الطبع يغلب التطبع والتصنع. فخدمة العملاء عمل دؤوب ومستمر من التميز، فهو ضمن سلسلة تحقيق الجودة. ومع هذا نجد أن هذه الشركات من حولنا تمارس مقولة "شوط بقرة" في خدعة تجارية تحظى فيها بالتصفيق والمديح المؤقت، وتنسحب بعدها من ميدان الوفاء بالخدمات.

تقرير ضدّ الشركة

ويروي الطيّاش؛ تجربة رد فعل إحدى الشركات بعد كتابته تقييماً سيئاً للخدمة، ويقول "لقد مررت بتجارب كثيرة مثل غيري من المواطنين، ونحن ندفع ثمن خداع تسويقي. والغريب في الأمر حاولت ممارسة التقييم العكسي لخدمة ما بعد البيع والصيانة بإعطاء تقييم سيئ للخدمة ومنظومتها، فيأتي بعد اتصال من الشركة، ومن الشخص المعني يشرح أن هذا التقييم سيلحق الضرر بالموظف و"يقطع عيشه"، فتسأل: وهل للعميل قيمة لديكم حتى تسأل أولاً عن فحوى الشكوى أو التقييم وبعدها تتم معالجة تداعياتها؟".

نتيجة تدني الخدمات

ويعلق الطيّاش قائلاً "مما فهمت من هذه التجربة أننا نشهد مرحلة تحول في تدني الخدمة دون أدنى ضرر يلحق بالشركة نظامياً. وبالتالي الضرر الذي سيلحق بها هو من سلوك المستهلك الذي سيبحث عن البديل. وأهم نقطة في البحث عن البديل هي أن العميل يبدأ التعرف على البدائل المتاحة في السوق".

عملاؤكم يهربون إلى الإنترنت

وفي رسالة تحذير للشركات، يروي الطيّاش تجربة أخرى، ويقول "في تجربة سابقة مع إحدى كبريات شركات السيارات طلبت الشركة لإصلاح النور الأمامي للسيارة مبلغاً خيالياً، فدعتني دون أن تدري لأن أبحث عن البديل فوجدته بعشر القيمة المنفوخة لدى الوكيل. ولكن معركتي النظامية خسرانة لمناطحة جبل اقتصادي. المهم أن هذا الجبل قد انزاح عن ناظري لأرى السوق الحقيقي الذي أستطيع أن أجد البديل دون الحاجة إلى وكيل محلي. وهذه الثقافة تعزّزت مع ثقافة الشراء عبر شبكة الإنترنت، وبدأت تتكشف للعملاء حقائق الاستغلال. فإذا لم تتعدل شركاتنا الجميلات فستبقى في سباق الخيل الاقتصادي ولكن "بشوط بقرة"، التي ستنطلق بسرعة مجنونة، وتقف لتلهث بعد قطع مسافة قصيرة. أما المستهلك فقط فطوّر نظاماً شبكياً جعل السوق العالمي متاحاً له".

سوق الإنترنت أسرع من "بقرة الشركات"

وينهي الطيّاش قائلاً "الجميل في هذا السوق الرقمي أنك عندما تدخل تلك المواقع تأتيك العبارة السحرية "نحن نشحن متطلبات إلى بلدك ومنزلك". أحد الظرفاء قال: "هل تستطيع البقرة البقاء في السباق فترة طويلة لو حصلت على دورة من التدريب الوهمية في تطوير الذات؟"، قلت يمكن إذا المدرب من فئة عالم النفس سكينر؛ فعندها سترقص البقرة عند خط النهاية مثل حمامته".