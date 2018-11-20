- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع شاهد.. إزالة 10 آلاف م2 من الإحداثات بالسيل الكبير شمال الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رصدت أمانة الطائف أكثر من 10 آلاف متر مربع من الإشغالات على أراضٍ حكومية بيضاء بالسيل الكبير، وقام مراقبو البلدية الفرعية بإزالتها، بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف مع دعم من قوة أمنية.
وشملت الإحداثات "غرفاً من البلك والزنك، وصنادق، وشبوكاً، وأسلاكاً شائكة، وعقوماً ترابية" أقيمت بهدف إشغال الأراضي، وتحويلها إلى ملكيات خاصة دون وجود مستمسكات شرعية.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة: إن أعمال التعديات في جميع المحاور بالمحافظة يتم التعامل مها بشكل فوري؛ للحد من انتشارها ولمنع تأثيرها في تعطيل الخدمات البلدية للمواطنين.
وأضافت: تتابع الفِرَق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، أعمال التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير، وتتم إزالتها وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بسرعة التعامل معها، ومنع ضعاف النفوس من إقامة إحداثات مخالفة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحقهم.
شاهد.. إزالة 10 آلاف م2 من الإحداثات بالسيل الكبير شمال الطائففهد العتيبي الخليج 365 2018-11-20
رصدت أمانة الطائف أكثر من 10 آلاف متر مربع من الإشغالات على أراضٍ حكومية بيضاء بالسيل الكبير، وقام مراقبو البلدية الفرعية بإزالتها، بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف مع دعم من قوة أمنية.
وشملت الإحداثات "غرفاً من البلك والزنك، وصنادق، وشبوكاً، وأسلاكاً شائكة، وعقوماً ترابية" أقيمت بهدف إشغال الأراضي، وتحويلها إلى ملكيات خاصة دون وجود مستمسكات شرعية.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة: إن أعمال التعديات في جميع المحاور بالمحافظة يتم التعامل مها بشكل فوري؛ للحد من انتشارها ولمنع تأثيرها في تعطيل الخدمات البلدية للمواطنين.
وأضافت: تتابع الفِرَق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، أعمال التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير، وتتم إزالتها وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بسرعة التعامل معها، ومنع ضعاف النفوس من إقامة إحداثات مخالفة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحقهم.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
02:01 PM
رصدها مراقبو البلدية الفرعية التابعة للأمانة.. شملت "غرفاً وصنادق وشبوكاً"
رصدت أمانة الطائف أكثر من 10 آلاف متر مربع من الإشغالات على أراضٍ حكومية بيضاء بالسيل الكبير، وقام مراقبو البلدية الفرعية بإزالتها، بمشاركة لجنة التعديات بشمال الطائف مع دعم من قوة أمنية.
وشملت الإحداثات "غرفاً من البلك والزنك، وصنادق، وشبوكاً، وأسلاكاً شائكة، وعقوماً ترابية" أقيمت بهدف إشغال الأراضي، وتحويلها إلى ملكيات خاصة دون وجود مستمسكات شرعية.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالأمانة: إن أعمال التعديات في جميع المحاور بالمحافظة يتم التعامل مها بشكل فوري؛ للحد من انتشارها ولمنع تأثيرها في تعطيل الخدمات البلدية للمواطنين.
وأضافت: تتابع الفِرَق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، أعمال التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير، وتتم إزالتها وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بسرعة التعامل معها، ومنع ضعاف النفوس من إقامة إحداثات مخالفة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحقهم.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. إزالة 10 آلاف م2 من الإحداثات بالسيل الكبير شمال الطائف ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إزالة 10 آلاف م2 من الإحداثات بالسيل الكبير شمال الطائف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .