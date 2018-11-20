"خادم الحرمين" يرعى المؤتمر الدولي لتقويم التعليم "مهارات المستقبل تنميتها وتقويمها"

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر 3 أيام بمشاركة 60 متخصصاً على مستوى العالم و37 جلسة.. نقاشات وورش

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المؤتمر الدولي لتقويم التعليم 2018 "مهارات المستقبل.. تنميتها وتقويمها" الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 26- 28 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 4- 6 ديسمبر 2018م، بفندق الفورسيزن بمدينة الرياض.

ويشارك في المؤتمر نحو 60 متخصصاً في مجال التعليم على مستوى العالم؛ من خلال 37 جلسة علمية، تتضمن نقاشات وورشاً وملصقات، كما فتح المؤتمر باب المشاركات العلمية والتجارب المتميزة في تنمية مهارات المستقبل وتقويمها؛ حيث قامت اللجان المختصة بتحكيم المشاركات؛ ليتم استعراضها خلال أيام إقامة المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الذي يضم عدداً من المحاور، من أهمها: الإطار العام لمهارات المستقبل، وتعليمها، واكتسابها، وقياسها، وتطبيقها؛ إلى إبراز المهارات الملحة للمستقبل وكيفية تنميتها وتقويمها، وتقديم مقترحات وتوصيات تتعلق بالمهارات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وتحقيق النجاح المهني والارتقاء بمستوى قطاع الأعمال، وتحفيز مؤسسات التعليم والتدريب والتوظيف على تبني البرامج والآليات التي تنمّي رأس المال البشري؛ إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وعلى هامش حفل افتتاح المؤتمر، تُكَرّم هيئة تقويم التعليم والتدريب الفائزين بجائزة "قياس" 2018 بكافة أفرعها.