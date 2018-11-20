السعودية اليوم/ جامعة الأمير سلطان تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل

الرياض 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسنظمت وحدة العلاقات العامة بجامعة الأمير سلطان، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام وذلك في مقر الجامعة بالرياض.وأوضحت مديرة وحدة العلاقات العامة والمشرفة على الفعالية حنان ابراهيم الصبي أن الهدف من إقامة هذا الاحتفال هو التذكير بحقوق الطفل وواجبات الأسرة في مجتمعنا السعودي بشكل أوضح من المتعارف عليه ، ومن أهم هذه الحقوق التي يجب التركيز عليها وهدفت لها الفعالية هو التوعية بأهمية القراءة للأطفال، مضيفة : لهذا السبب استضفنا نادي كتاب الطفل بمكتبة الملك عبد العزيز العامة ، وجمعية رعاية الطفولة للتوعية بحقوق الطفل ، بالإضافة إلى مشاركة مكتبة الجامعة بالكتب والمنشورات المتوفرة لديهم والخاصة بالطفل.وأضافت : تشمل الاحتفالية عدة أركان منها: ركن الزراعة ، حيث يقوم الطفل بتعلم كيفية الزراعة و ويطبق ذلك على احواض صغيرة يقوم بتزينها بنفسه، وركن تزين الكعك ، كما يوجد جدار (نحن المستقبل) يضع الطفل عليه بصمته للمستقبل.وقد شارك في تنظيم الفعالية والتنسيق لها نادي رقشة التابع للجامعة والتي قامت عليه الطالبتين نورة القحطاني وأروى التركي إضافة إلى 130 متطوعة من طالبات الجامعة، وتهدف مشاركة النادي إلى تعزيز شأن الطفل وتعزيز طموحه وأحلامه بالمجتمع.وشارك في الاحتفالية نادي كتاب الطفل بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة للتعريف بالنادي وبأنشطة المكتبة، كما شاركت جمعية رعاية الطفولة لتعريف الأطفال بحقوقهم التي نصت عليها هيئة حقوق الإنسان ، وقدمتها لهم بإصدار للجمعية حمل عنوان (من حقي) بطريقة سهلة ومبسطة تناسب جميع الأطفال، إضافة إلى مشاركة مكتبة الجامعة المركزية التي عرضت للأطفال كتب تفاعلية لإكسابهم عدد من المهرات الإبداعية.//انتهى//15:05ت م0147