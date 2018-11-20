السعودية اليوم / القنصل الياباني يزور كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

عام / القنصل الياباني يزور كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة
جدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
زار القنصل العام الياباني بجدة، ميكيهيرو أراكاوا، اليوم لكلية الاتصالات والإلكترونيات، بمحافظة جدة حيث تهدف الزيارة إلى تبادل الآراء والخبرات في النواحي التقنية والتدريبية, فيما قدّم عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي، تعريفاً عن الكلية وما تضمه من أقسام تُسهم في تنمية الجوانب المهنية والتدريبية للشباب السعودي، تمشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأشاد القنصل العام الياباني بما وصلت إليه الكلية من تقنيات حديثة وجودة في التدريب تلامس تقنيات العصر وتطوره، داعيًا إلى بناء التعاون المشترك.
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15:02ت م
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