السعودية اليوم/ تعليم الرياض يطلق دورات تدريبية لنشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي

الرياض 12 ربيع الأول 1440 الموافق 20 نوفمبر 2018 واس.بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هذا الأسبوع تنفيذ ورش تدريبية لمنسوبيها لكيفية المشاركة في فئات جائزة التميز للتعليم في دورتها العاشرة، والتي ينفذها مركز التميز في مقر إدارة التدريب التربوي.وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن إطلاق هذه الورش يأتي بهدف نشر ثقافة التميز من خلال تشجيع فئات المجتمع التعليمي للمشاركة في جائزة التعليم للتميز وذلك إبرازاً لمنجزاتهم وتحفيزاً للأداء التعليمي والإداري، مشيرا أن هذه الدورات ستقوم بتهيئة الفئات المستهدفة للجائزة على كيفية الاشتراك فيها والمنافسة عليها.وأفاد الوهيبي أن الجائزة تشمل هذا العام منسوبي المدارس الحكومية النهارية للبنين والبنات وهم: الطالب المتميز، المعلم المتميز، الخدمات التعليمية المتميزة وتشمل (وكيل المدرسة، أمين مركز مصادر، مرشد طلابي، رائد نشاط طلابي)، والتميز المدرسي، المشرف التربوي المتميز، الموظف الإداري المتميز، رائد التعليم المتميز، المبادرات والتجارب المتميزة وأخيراً تم إضافة فئة التميز المؤسسي لهذا العام وذلك يأتي لتحقيق الهدف من جائزة التعليم للتميز نحو الأداء المتقن ونشر ثقافة التميز وتكريم المبدعين وتشجيع الممارسات الفعّالة.من جانبه ذكر مدير مركز التميز بالرياض حمد آل طالب أن الجائزة تشمل سبعة مجالات ومعايير تقيس جوانب التميز بموضوعية وحيادية وتسمح للمرشح بالإبداع والابتكار والتنافس الإيجابي وهي: مجال المعرفة العامة، التطوير المهني، التخطيط، التنفيذ، التقويم، التواصل وأخلاقيات المهنة، المبادرات المهنية والأنشطة المجتمعية.وبيّن آل طالب أن تدريب البنين سينطلق بإذن الله من 13/3 إلى 20/3 وسيشمل (المشرف والطالب والمعلم وقائد المدرسة والوكيل ورائد النشاط وأمين المصادر والمرشد الطلابي والموظف الإداري) ونستهدف في هذه الورش تدريب ما يقارب من ٢٢٥ موظف.وقال : أما ما يخص فئة مكاتب التعليم فقد زرنا جميع مكاتب التعليم (بنين) ووضعنا منسقاً للجائزة في كل مكتب وأثناء الزيارات التقينا بمديري المكاتب والمساعدين للشؤون التعليمية لاطلاعهم على أهمية نشر ثقافة التميز في المكتب وفي المدارس التابعة له كما طلبنا منهم تشكيل فريق التميز المؤسسي في كل مكتب وبيان مهامه الخاصة بفئة المكتب لنشر ثقافة التميز ولله الحمد أثمرت الجهود والزيارات حيث نفذ عدد من المكاتب لقاءات وورش عمل استهدفت فئات التميز.بدورها ذكرت مساعدة مدير مركز التميز بالرياض رقية السنيدي أن في هذا العام أُضيف طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لفئة الطلاب والطالبات بمعايير خاصة بالفئة، واهتمت إدارة التعليم بتأهيل ودعم ترشيح هذه الفئة للجائزة بالتعاون بين مركز التميز وإدارة التربية الخاصة، حيث شُكل فريق من مشرفات التربية الخاصة من الإدارة ومكاتب التعليم لدعم وتأهيل الطالبات المتميزات من هذه الفئة، مضيفةً أنه بدأ المركز من يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/١١ هـ بورشة عمل نفذها مع مشرفات التربية الخاصة بهدف تفسير دليل الفئة وبناء خطة الدعم للطالبات.//انتهى//15:02ت م0145