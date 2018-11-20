السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم اللقاء الإعلامي الأول للمنسقات الإعلاميات

نجران 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بالقسم النسائي بإدارة العلاقات العامة والإعلام، اليوم اللقاء الإعلامي الأول للمنسقات الإعلاميات لعام 1439 - 1440هـ، وذلك بقاعة التدريب بإدارة الموهوبات.واستُعرض خلال اللقاء الذي شارك به 33 معلمة من مختلف المراحل التعليمية، تعريف الإعلام ومجالاته، ومهام المنسقة الإعلامية، ومحتويات الملف الخاص بها، وآلية التغطية الإعلامية للفعاليات والأنشطة، والتعاميم والنماذج الخاصة بالعمل، إضافة إلى ضوابط إدارة برامج التواصل الاجتماعي ودور المنسقة الإعلامية في إدارة الحسابات الرسمية على الإنترنت.// انتهى //15:01ت م0144