السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة ينظم ورشة عن الأنشطة الهندسية والفنية المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق

عام / مدني المدينة المنورة ينظم ورشة عن الأنشطة الهندسية والفنية المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق
المدينة المنورة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
نظمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم, ورشة عمل بعنوان " لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق الأهداف - التطلعات ", وذلك في مقر المديرية بحضورمدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي .
وشارك في ورشة العمل عدد من المكاتب الهندسية الإستشارية وعدد من المهندسين والجهات ذات الأختصاص ، التي ناقشوا من خلالها العديد من أوراق العمل المتعلقة بمهام المكاتب الهندسية للوقاية والحماية من الحريق وكذلك مناقشة أبرز المعوقات التي تواجهها المكاتب الهندسية في هذا المجال ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها .
وفي ختام الورشة أثنى مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي , على المشاركين في ورشة العمل التي تعزز أهداف الدفاع المدني وإمتداداً للتعاون القائم بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة والمكاتب الهندسية الاستشارية والمهندسين بالمنطقة .
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15:01ت م
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