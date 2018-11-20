السعودية اليوم / جامعة أم القرى تنظم غداً محاضرة علمية للشيخ بن حميد



مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

تنظم عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى غداً، محاضرة علمية لمعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بعنوان "نظرات في مناهج البحث العلمي وطرائقه"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وطلبة الدراسات العليا، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل تلبية الشيخ بن حميد دعوة عمادة البحث العلمي ممثلةً بمركز بحوث الدراسات الإسلامية وبالتعاون مع ممثلية الجمعية الفقهية

وبين الدكتور الأهدل أن المحاضرة العلمية تأتي ضمن جهود عمادة البحث العلمي ونظير دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة لأنشطتها وبرامجها البحثية التي تنفذها من خلال المراكز البحثية التابعة لها لتحفيز الباحثين والإفادة من تجارب القامات العلمية والبحثية في المملكة.

وسيتحدث الشيخ بن حميد في المحاضرة عن عدد من المحاور التي تتعلق بعرض لمناهج البحث العلمي، ونظرات نقدية لمناهج البحث العلمي المعاصرة، وكيفية توظيف مناهج البحث العلمي في خدمة البحوث الإسلامية، وتجربة معاليه البحثية، وتوجيهاته للباحثين، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء يأتي لمعرفة وسائل وآليات توظيف مناهج البحث العلمي في خدمة البحوث الإسلامية، والاستفادة من التجربة البحثية لمعاليه خلال ترؤسه وعضويته لكثير من الهيئات العلمية المعروفة.

// انتهى //

14:59ت م

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مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستنظم عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى غداً، محاضرة علمية لمعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بعنوان "نظرات في مناهج البحث العلمي وطرائقه"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وطلبة الدراسات العليا، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.وثمن عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل تلبية الشيخ بن حميد دعوة عمادة البحث العلمي ممثلةً بمركز بحوث الدراسات الإسلامية وبالتعاون مع ممثلية الجمعية الفقهية السعودية بجامعة أم القرى والمقترح العلمي للمحاضرة الذي يتعلق بمناهج البحث العلمي وطرائقه نظير ما يكتسبه معاليه من خبرات علمية.وبين الدكتور الأهدل أن المحاضرة العلمية تأتي ضمن جهود عمادة البحث العلمي ونظير دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة لأنشطتها وبرامجها البحثية التي تنفذها من خلال المراكز البحثية التابعة لها لتحفيز الباحثين والإفادة من تجارب القامات العلمية والبحثية في المملكة.وسيتحدث الشيخ بن حميد في المحاضرة عن عدد من المحاور التي تتعلق بعرض لمناهج البحث العلمي، ونظرات نقدية لمناهج البحث العلمي المعاصرة، وكيفية توظيف مناهج البحث العلمي في خدمة البحوث الإسلامية، وتجربة معاليه البحثية، وتوجيهاته للباحثين، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء يأتي لمعرفة وسائل وآليات توظيف مناهج البحث العلمي في خدمة البحوث الإسلامية، والاستفادة من التجربة البحثية لمعاليه خلال ترؤسه وعضويته لكثير من الهيئات العلمية المعروفة.// انتهى //14:59ت م0138

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