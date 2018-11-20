السعودية اليوم / المستشفى الجامعي بالخبر ينظم يوماً للتوعية بأمراض الأعصاب

الدمام 12 ربيع الأول 1440 هــ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسافتتح معالي مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله الربيش اليوم، معرض اليوم التوعوي للدماغ الذي ينظمه قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي بمشاركة 35 طالبا وطالبة من كلية الطب، بحضور مدير المستشفى الدكتور محمد الشهراني وعدد من الأطباء والمتخصصين في مجال طب الأعصاب والدماغ ، وذلك في بهو المستشفى.وأوضح رئيس قسم الأعصاب بالمستشفى الدكتور فهد الخميس أن المعرض يُعد الأول الذي ينظمه قسم طب الأعصاب بمشاركة الأطباء الاستشاريين، والأطباء المقيمين، وأطباء الامتياز، وطلاب كلية الطب، الممارسين الصحيين، وجهات أخرى متطوعة والهدف منه توعية المجتمع بأمراض الأعصاب، وتجنب مسبباتها مثل الجلطات الدماغية، وبعض الأمراض النادرة، التي يجهلها عامة الناس، ظناً منهم بأنها أمراض أخرى أو عرضية، وهذه الأعراض خطيرة جداً إذا تركت .وأشار إلى أن أهميه اليوم التوعوي لأمراض الأعصاب هو لزيادة الوعي في المجتمع للحد والوقاية والتعامل مع مختلف الأمراض العصبيّة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاهتمام بالوقاية والصحة فضلا عن العلاج، مفيدا أن من الأهداف المستقبلية التي وضعت في عين الاعتبار هو إقامته في الأماكن العامة بالإضافة إلى محاضرات وندوات طبيه تثقيفية، مبينا أن المعرض شمل 11 ركناً، هي: ركن أمراض الصداع، والأمراض العصبية الحرجة، وأمراض الأعصاب الطرفية والعضلات، وأمراض الذاكرة، والتغذية العلاجية، والاعتلال العصبي، و التصلب المتعدد، و أمراض الجلطات، العلاج الطبيعي، و الصرع، وركن الحركة وذلك بمشاركة 35 طالبا وطالبة .وأضاف الدكتور الخميس أن أمراض الجلطة الدماغية تشكل 50 بالمئة من أمراض الأعصاب، ولذا فإن التوعية مطلوبة ومهمة لأن عامل الوقت في حصول الجلطات الدماغية مهم جدا ويحدث فرقاً في السيطرة عليها فالمريض إذا تعرّف على الأعراض تمكن بفضل الله من تفاديها وتقليلها، كما أن هناك أدوية تعطى للمريض والتي تقوم بتقوية المريض وعودته لكامل صحته، فالتوعية هامة جداً لعامة الناس لمنع حدوث الأمراض، وليس معالجة الأمراض بعد حدوثها، وأهمية التركيز على صحة وسلامة المجتمع من حدوث مثل هذه الأمراض الخطيرة.// انتهى //14:56ت م0135