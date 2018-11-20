السعودية اليوم / الشيخ السديس يشيد بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة تبوك

مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة تبوك في قضايا حقوقية،وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.وأكد معاليه أن هذا التوجيه المبارك يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدائم بأبنائه المواطنين ويؤكد حرصه على لمّ شملهم مع عائلاتهم , داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء , لقاء ما قدم ويقدم لخدمة دينه وأبنائه ويشد عضده بولي عهده الأمين صاحب الرؤية الموفقة والنظرة الثاقبة , وأن يحفظ لهذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها.// انتهى //14:55ت م0134