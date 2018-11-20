السعودية اليوم / 32 قائدة بتعليم مكة المكرمة يتعرفن على مؤشرات الأداء الرئيسية

مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير اليوم، دورتها التدريبية مؤشرات قياس الأداء الرئيسية، بحضور 32 قيادة من قيادات تعليم مكة المكرمة للبنات.وأوضحت مساعدة مدير الإدارة نورة القرني أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي استهدفت إدارة التخطيط والتطوير فيها قيادات تعليم مكة، حيث جرى خلالها تعريف المتدربات بمؤشرات الأداء وسياقاتها في منظومة التخطيط استراتيجي ونماذج تطويرها، مبينة مفهوم مؤشر الأداء والمقصود المهني من بطاقة قياس الأداء المتوازن ومضمونها والأهداف المنشودة من هذه البطاقة، كما استعرضت التمييز بين أنواع ومستويات مؤشرات قياس الأداء.وقدمت نورة القرني للمتدربات شرح تدريبي تفصيلي عن مفهوم مؤشرات الأداء وأبرز مكونات مؤشرات الأداء ناقشت خلالها القائدات عن مكونات مؤشر الأداء الميداني من المدخلات والمخرجات والنتائج, كما ستستعرض في اليوم التالي من الدورة طرق تطوير مؤشرات الأداء و خطوات بناء مؤشرات الأداء بالإضافة إلى تقديم أوراق عمل ونشاط تدريبية تهدف إلى معرفة دقائق الأمور في مؤشرات الأداء وكيفية توجيهها للمسار الصحيح في تحقيق الأهداف المرجوة والتطلعات التعليمية.يذكر أن مؤشر الأداء يعد عاملا مساعدا في مقدار التقدم المتحقق نحو تحقيق أهداف المنشأة، وهي مقاييس مالية وغير مالية تستخدم للمساعدة في التأكد من أن المنشأة نجحت في تحقيق أهدافها وعمل التقدم اللازم مؤشرات الأداء مؤشرات لنجاح تحقيق الأهداف تعد مؤشرات الأداء إحدى تقنيات قياس نجاح أداء المنظمات المستخدمة مع برامج الجودة والتطوير التنظيمي للمنشآت الحديثة، ومن خلالها يتم التعرف على قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها المحددة من خلال استراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات الأداء بناء على معايير تحددها طبيعة مهام ونشاطات المنشآت سواء كانت تعليمية أو صحية أو خدمية وغير ذلك.// انتهى //14:53ت م0133