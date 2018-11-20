السعودية | “البيئة” تغرم 7 مشاريع دواجن مخالفة بأكثر من 1.5 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:55 مساءً, 20 نوفمبر 2018 م

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات على 7 مشاريع دواجن في مناطق المملكة المختلفة، بغرامات مالية بلغت 1,559,000 ريال، نتيجة لعدد من المخالفات المسجلة عليها بسبب عدم التزامها بإجراءات الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن، مع توجيه أصحاب المشاريع بتفادي جميع المخالفات التي تم رصدها.

وأوضح المدير العام لإدارة الثروة الحيوانية في الوزارة الدكتور إبراهيم قاسم، أن المخالفات مرتبطة بعدم تجديد ترخيص المشروع، وعدم وجود إشراف بيطري وزراعي خاص بالمشروع، إضافة إلى إجراءات سلامة منتجات تلك المشاريع وتخزينها وحفظها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحاً، أنها قد تتسبب في انتقال الأمراض إلى مشاريع الدواجن الأخرى الأمر الذي يحدث خسائر اقتصادية كبيرة لصناعة الدواجن في المملكة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة، وانطلاقاً من مهماتها المنصوص عليها في المادة 51 من نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم الرقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ، لضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، واذا توضح الوزارة انا لائحة العقوبات للمخالفين لنظام الثروة الحيوانية تشمل: الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال للمشروع الواحد، وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.

وأكدت الوزارة حرصها على توجيه جميع المشاريع للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، والتي تهدف إلى تطبيق الأمن الوقائي في تلك المشاريع؛ لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.