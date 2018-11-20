شكرا لقرائتكم فيصل بن مشعل يترأس اللجنة العليا لمعرض القصيم للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - ترأس الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثانية والذي يرتبط تنظيمياً بلجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة. وشدد الأمير فيصل على أن يكون المعرض منصّة معرفية إبداعية لتبادل الثقافات. ترامب: قضية خاشقجي أخذت أكبر من حجمها



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