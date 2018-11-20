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شكرا لقرائتكم أمير عسير يقلد اللواء العتيبي رتبته الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، اليوم مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء عبيد بن عوض العتيبي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء سلطان بن سعود العنزي.
وتمنى سمو أمير منطقة عسير للواء العتيبي المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.
من جهته عبر اللواء عبيد العتيبي عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.
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