شكرا لقرائتكم بالأرقام.. تفاصيل مبادرة المملكة والإمارات الإنسانية لإغاثة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت السعودية والإمارات، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.

المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات تهدف لتأمين الغذاء لـ 10 – 12 مليون يمني.

وأعلن عن المبادرة عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي جمعه بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.

وقال الربيعة: “سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن”، مضيفاً أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

وأشارت بريم الهاشمي أن “المبادرة تستهدف مساعدة أكثر من 10 ملايين يمني من المتضررين من ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن”.

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