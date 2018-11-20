الان تتابع المجلس الاستشاري لرئاسة الحرمين يستعرض برنامج “كيف نكون قدوة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

عقد المجلس الاستشاري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جلسته الدورية برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .

واستعرض المجلس نتائج الجلسة الأولى ، وما تم اتخاذه من قرارات تسهم في تطوير العمل وخدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- في تسخير كل السبل وتذليل الصعاب أمام تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين ،ومناقشة إقامة ملتقى “ميثاق” للعام الثاني على التوالي , والتنظيم الإداري والحوكمة للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها الرئاسة.

واستعرض المجلس مبادرات الرئاسة ضمن برنامج إمارة منطقة مكة المكرمة “كيف نكون قدوة” الذي يحمل موضوع (تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة).

يذكر أن المجلس الاستشاري يعقد شهرياً لدراسة الموضوعات المستجدة والخطط الموسمية ومراجعة الخطط السابقة للاستفادة منها في المواسم القادمة.