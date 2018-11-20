الان تتابع دعم مادي لـ 220 مستفيدا بتعليم الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

اعتمد طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدعم المالي الذي تنفذه إدارة خدمات الطلاب للمدارس الصغيرة والنائية ومكاتب التعليم والبرامج التربوية للإدارات للعام الدراسي الحالي، والذي تجاوز عددهم 220 مستفيداً من المدارس النائية ومعاهد التربية الخاصة ومكاتب التعليم والإدارات من صندوق الإدارة التعليمية وبمبالغ مالية تجاوزت مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال تستهدف احتياجات ما يزيد عن عشرة آلاف طالب وطالبة.

وقال عواض الخديدي، المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، إن “هذا الدعم يأتي تمشياً مع الآلية المعتمدة لعمل الصناديق المدرسية وصندوق الإدارة التعليمية.. داعياً مديري الإدارات ومكاتب التعليم وقائدي وقائدات المدارس الصغيرة والنائية في القرى والهجر المستفيدين ضرورة صرف المبالغ المالية المخصصة فيما يخدم الطلاب والطالبات ويحقق الأهداف التربوية والتعليمية لهم”.

وأضاف “الخديدي”، في بيان، أنّ “من أهم أسباب الدعم هو عدم وجود مقاصف مدرسية بها، وكذلك المدارس التي يقل عدد طلابها أو طالباتها عن 100 طالب/طالبة، وعدم وجود مصادر تمويل مالية لتنفيذ برامجها التربوية والتعليمية المصاحبة”.

وأشار إلى أن “إدارة خدمات الطلاب تعمل على تحديد المدارس المستحقة لعملية الدعم بناءً على بطاقة الدعم الإلكترونية التي يتم رفعها من قبل المدارس بعد تدقيقها ومطابقتها مع بيانات نظام نور وتطبيق آلية الدعم عليها”. مؤكداً أن “دعم المدارس الصغيرة أو النائية ليس له علاقة بالميزانية التشغيلية المخصصة للمدارس”.