"الشورى" يطالب "تقويم التعليم" بالاستفادة من الخبرات الوطنية

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طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الأولى من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، هيئة تقويم التعليم، بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.. وكذلك دعم هيئة تقويم التعليم في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.
كما دعاها إلى نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام، وذلك بشكل دوري.
"الشورى" يطالب "تقويم التعليم" بالاستفادة من الخبرات الوطنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الأولى من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، هيئة تقويم التعليم، بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.. وكذلك دعم هيئة تقويم التعليم في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.
كما دعاها إلى نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام، وذلك بشكل دوري.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
01:51 PM
دعاها إلى تقليل الاعتماد على "الأجنبية" ونشر نتائج الاختبارات
طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الأولى من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، هيئة تقويم التعليم، بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.. وكذلك دعم هيئة تقويم التعليم في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.
كما دعاها إلى نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام، وذلك بشكل دوري.
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المصدر : الخليج 365
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