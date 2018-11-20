إذاعة "إسرائيل": نتنياهو يزور الدوحة قريباً و"تميم" يستقبله في مطار حمد

محمد بن مسعود - الدمام - تستغرق الزيارة يومين وستناقش مجالات التعاون بينهما والتنسيق الأمني

في تواصل لقصة الحب بينهما، نقلت هيئة "الإذاعة والبث" الإسرائيلية عن مصادر سياسية رفيعة المستوى، أن تكون الدولة الخليجية التي سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ قريباً هي قطر، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

تأتى هذه الأخبار في أعقاب تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن إسرائيل تجرى اتصالات سرية لتنسيق زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ إلى دولة خليجية "مسلمة".

وقالت المصادر إن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ سيكون في استقبال "نتنياهو"؛ بمطار حمد الدولي، حيث ستستغرق الزيارة يومين لمناقشة التعاون فيما بينهما والتنسيق الأمني بين المخابرات القطرية و"الموساد".

يُذكر أن علاقات وطيدة تربط تل أبيب بالدوحة بلغت ذروتها في أعقاب إعلان الرباعي العربي الذى يضم السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو من عام 2017.

جدير بالذكر أن علاقة قطر مع "إسرائيل" بدأت بعد مؤتمر مدريد للسلام، وكان أول لقاء قطري - إسرائيلي مع رئيس الحكومة الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز؛ بعد زيارته لقطر عام 1996، وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل، ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.