"مدارس الجوف" تستعد لاستقبال الملك بـ 10 آلاف طالب

محمد بن مسعود - الدمام - فعّلت الإذاعات المدرسية وحصص النشاط ولوحات فنية ترحيبية

وضعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع إمكاناتها استعداداً للزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الجوف.

ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة، بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وقال الغامدي: "بهذه الزيارة الميمونة للمنطقة، التي تحمل تباشير الخير والعطاء في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة وتلبي متطلبات التنمية والرخاء، لرفعة هذا الوطن المعطاء، تجسيداً لعمق التلاحم الأبوي وعاكسة لاهتمام وحرص قادة هذا الوطن المبارك منذ عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وأبنائه الملوك البررة بهدف تلمس احتياجات الوطن في كل بقعه من بقاعه وتلمس أحوال المواطن من كثب".

ووقف "الغامدي"؛ على استكمال جميع الاستعدادات، حيث تشرف إدارة النشاط الطلابي على مشاركة أكثر من 10 آلاف طالب في استقبال خادم الحرمين الشريفين، ووضع عدد من اللوحات الترحيبية احتفاءً بالزيارة الكريمة.

وواكبت إدارة الإعلام التربوي هذه الاستعدادات، بنشر مشاركة المجتمعين التعليمي والمحلي، عبر منصات التواصل الإلكترونية للتعبير عن مشاعرهم بعفوية تجاه الوطن بولاءٍ وانتماءٍ ووصف سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة، كما أعدت تصاميم وأفلاماً ترحيبية بهذه الزيارة الميمونة.

وفعّلت الإدارات ومكاتب التعليم على مدار أسبوعين عديداً من الفعاليات التي استهدفت الطلاب والطالبات الدارسين والدارسات والمعلمين والمعلمات، حيث اعتبر التربويون والتربويات الزيارة الميمونة يوماً وطنياً آخر يستحق فيه الإشادة بالإنجازات العظيمة لقادتنا، ففعّلت الإذاعة المدرسية وحصص النشاط بما يناسب ذكره للطلاب والطالبات بهدف تأصيل القيم والمواطنة الصحيحة.

وشاركت المدارس بعديدٍ من الفعاليات الترحيبية المميزة وبلغات مختلفة، ومنهم مَن شكّل لوحات فنية وطنية ومنهم مَن شكّل لوحات بشرية وطنية في ملعب المدرسة، وجميعها حملت معاني الوفاء لقائد مسيرة النهضة والبناء التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.