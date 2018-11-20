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محمد بن مسعود - الدمام - "الربيعة" في مؤتمر صحفي: خصصنا 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة أعلن مستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن إطلاق المملكة والإمارات مبادرة "إمداد" للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن؛ لرعاية نحو 12 مليون مواطن يمني، وتخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة. المملكة والإمارات تطلقان مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20 أعلن مستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن إطلاق المملكة والإمارات مبادرة "إمداد" للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن؛ لرعاية نحو 12 مليون مواطن يمني، وتخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة. 20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440 12:43 PM "الربيعة" في مؤتمر صحفي: خصصنا 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة "الربيعة" في مؤتمر صحفي: خصصنا 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة أعلن مستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن إطلاق المملكة والإمارات مبادرة "إمداد" للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن؛ لرعاية نحو 12 مليون مواطن يمني، وتخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، المملكة والإمارات تطلقان مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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