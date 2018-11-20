"القاسم" يطمئن على سلامة المسعفين الذين تعرّضوا لإطلاق نار بالطائف

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أجرى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم؛ اتصالاً هاتفياً بالمسعفين الذين تعرّضوا لإطلاق نار على سيارة الإسعاف في أحد الأحياء شمال مدينة الطائف في أثناء ممارسة عملهم؛ للاطمئنان على سلامتهم.
وأشاد الدكتور القاسم؛ في مكالمته بالمسعفين، بالدور الوطني الكبير الذي يمارسه مسعفو هيئة الهلال الأحمر، وما يتعرّضون له من مخاطر في أثناء ممارسة عملهم من أجل سلامة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى المواقف الصعبة التي يتعرّضون لها عند مباشرة الحوادث التي قد تكون لبعض أفراد أسرهم أو أقاربهم.
وكانت إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهيئة في محافظة الطائف قد تعرّضت لإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من قِبل أحد المواطنين، نشرت "الخليج 365" واقعته، عندما أصاب شقيقه، وأحد رجال الأمن، كما أمطر إسعاف الهلال الأحمر بطلقات عدة في أثناء إسعافهم شقيقه المُصاب.
"القاسم" يطمئن على سلامة المسعفين الذين تعرّضوا لإطلاق نار بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2018-11-20
أجرى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم؛ اتصالاً هاتفياً بالمسعفين الذين تعرّضوا لإطلاق نار على سيارة الإسعاف في أحد الأحياء شمال مدينة الطائف في أثناء ممارسة عملهم؛ للاطمئنان على سلامتهم.
وأشاد الدكتور القاسم؛ في مكالمته بالمسعفين، بالدور الوطني الكبير الذي يمارسه مسعفو هيئة الهلال الأحمر، وما يتعرّضون له من مخاطر في أثناء ممارسة عملهم من أجل سلامة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى المواقف الصعبة التي يتعرّضون لها عند مباشرة الحوادث التي قد تكون لبعض أفراد أسرهم أو أقاربهم.
وكانت إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهيئة في محافظة الطائف قد تعرّضت لإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من قِبل أحد المواطنين، نشرت "الخليج 365" واقعته، عندما أصاب شقيقه، وأحد رجال الأمن، كما أمطر إسعاف الهلال الأحمر بطلقات عدة في أثناء إسعافهم شقيقه المُصاب.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
12:31 PM
من قِبل مواطن أثناء إسعاف شقيقه .. أشاد بالدور الكبير الذي يقدمونه
أجرى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم؛ اتصالاً هاتفياً بالمسعفين الذين تعرّضوا لإطلاق نار على سيارة الإسعاف في أحد الأحياء شمال مدينة الطائف في أثناء ممارسة عملهم؛ للاطمئنان على سلامتهم.
وأشاد الدكتور القاسم؛ في مكالمته بالمسعفين، بالدور الوطني الكبير الذي يمارسه مسعفو هيئة الهلال الأحمر، وما يتعرّضون له من مخاطر في أثناء ممارسة عملهم من أجل سلامة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى المواقف الصعبة التي يتعرّضون لها عند مباشرة الحوادث التي قد تكون لبعض أفراد أسرهم أو أقاربهم.
وكانت إحدى سيارات الإسعاف التابعة للهيئة في محافظة الطائف قد تعرّضت لإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من قِبل أحد المواطنين، نشرت "الخليج 365" واقعته، عندما أصاب شقيقه، وأحد رجال الأمن، كما أمطر إسعاف الهلال الأحمر بطلقات عدة في أثناء إسعافهم شقيقه المُصاب.
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المصدر : الخليج 365
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