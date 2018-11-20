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انت الان تتابع شاهد .. السيول تهدم مشروع حزام "الظبية شرقي صبيا".. و"الأمانة" توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكّد المتحدث باسم أمانة منطقة جازان حسين معشي؛ أن مشروع طريق حلة الأحوس الظبية توقف بسبب اعتراضات من بعض المواطنين، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة محافظة صبيا والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وكشفت مصادر "الخليج 365"، أن دراسة تختص بالحزام الذي بدأ إنشاؤه في محافظة صبيا ليربط بين الطريق جنوب شرق المدينة المؤدي للصناعية ومحافظات هروب والعيدابي، أقرّت زيادة عدد العبّارات في الحزام نتيجة اعتراضات سابقة، إلا أن الاعتراضات تواصلت.
وفي غضون توقف المشروع، الذي يربط بين الظبية وقرى شرق صبيا وطريق الصناعية والمحافظات الجبلية تزدحم صبيا وطرقاتها بالمارة المتوجهين إلى تلك المواقع الشرقية، في حين أن إنشاء الحزام سينهي كثيراً من المعاناة والزحام داخل صبيا.
يأتي ذك فيما تسبّبت السيول التي شهدها الوادي المجاور لمدينتَي الظبية وصبيا والقرى حولهما في هدم مشروع الحزام الذي رُصدت له مبالغ كبيرة قبل استكماله، على خلفية اعتراضات المواطنين على استكمال المشروع، نتيجة مخاوفهم المتزايدة من تحول مياه السيول إلى قرى كثيرة على مجرى الوادي، في حين أن الحلول التي وُضعت للحد من ذلك هي زيادة العبّارات إلا أن اعتراضات عديدة مازالت تواجه المشروع وتوقفه، فيما شكّك مواطنون في مقدرة الحزام على تحقيق الهدف منه نظير حجمه وقوة الوادي.
شاهد .. السيول تهدم مشروع حزام "الظبية شرقي صبيا".. و"الأمانة" توضحمحمد المواسي الخليج 365 2018-11-20
أكّد المتحدث باسم أمانة منطقة جازان حسين معشي؛ أن مشروع طريق حلة الأحوس الظبية توقف بسبب اعتراضات من بعض المواطنين، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة محافظة صبيا والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وكشفت مصادر "الخليج 365"، أن دراسة تختص بالحزام الذي بدأ إنشاؤه في محافظة صبيا ليربط بين الطريق جنوب شرق المدينة المؤدي للصناعية ومحافظات هروب والعيدابي، أقرّت زيادة عدد العبّارات في الحزام نتيجة اعتراضات سابقة، إلا أن الاعتراضات تواصلت.
وفي غضون توقف المشروع، الذي يربط بين الظبية وقرى شرق صبيا وطريق الصناعية والمحافظات الجبلية تزدحم صبيا وطرقاتها بالمارة المتوجهين إلى تلك المواقع الشرقية، في حين أن إنشاء الحزام سينهي كثيراً من المعاناة والزحام داخل صبيا.
يأتي ذك فيما تسبّبت السيول التي شهدها الوادي المجاور لمدينتَي الظبية وصبيا والقرى حولهما في هدم مشروع الحزام الذي رُصدت له مبالغ كبيرة قبل استكماله، على خلفية اعتراضات المواطنين على استكمال المشروع، نتيجة مخاوفهم المتزايدة من تحول مياه السيول إلى قرى كثيرة على مجرى الوادي، في حين أن الحلول التي وُضعت للحد من ذلك هي زيادة العبّارات إلا أن اعتراضات عديدة مازالت تواجه المشروع وتوقفه، فيما شكّك مواطنون في مقدرة الحزام على تحقيق الهدف منه نظير حجمه وقوة الوادي.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
12:10 PM
دراسة جديدة اعتمدت زيادة عدد العبّارات .. ومواطنون يشكّكون في جدواه
أكّد المتحدث باسم أمانة منطقة جازان حسين معشي؛ أن مشروع طريق حلة الأحوس الظبية توقف بسبب اعتراضات من بعض المواطنين، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة محافظة صبيا والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وكشفت مصادر "الخليج 365"، أن دراسة تختص بالحزام الذي بدأ إنشاؤه في محافظة صبيا ليربط بين الطريق جنوب شرق المدينة المؤدي للصناعية ومحافظات هروب والعيدابي، أقرّت زيادة عدد العبّارات في الحزام نتيجة اعتراضات سابقة، إلا أن الاعتراضات تواصلت.
وفي غضون توقف المشروع، الذي يربط بين الظبية وقرى شرق صبيا وطريق الصناعية والمحافظات الجبلية تزدحم صبيا وطرقاتها بالمارة المتوجهين إلى تلك المواقع الشرقية، في حين أن إنشاء الحزام سينهي كثيراً من المعاناة والزحام داخل صبيا.
يأتي ذك فيما تسبّبت السيول التي شهدها الوادي المجاور لمدينتَي الظبية وصبيا والقرى حولهما في هدم مشروع الحزام الذي رُصدت له مبالغ كبيرة قبل استكماله، على خلفية اعتراضات المواطنين على استكمال المشروع، نتيجة مخاوفهم المتزايدة من تحول مياه السيول إلى قرى كثيرة على مجرى الوادي، في حين أن الحلول التي وُضعت للحد من ذلك هي زيادة العبّارات إلا أن اعتراضات عديدة مازالت تواجه المشروع وتوقفه، فيما شكّك مواطنون في مقدرة الحزام على تحقيق الهدف منه نظير حجمه وقوة الوادي.
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المصدر : الخليج 365
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