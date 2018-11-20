جازان تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في 3 مروجين للحشيش المخدر

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نفّذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مروجين للحشيش المخدر بمنطقة جازان كانوا قد قاموا بتهريب كمية من الحشيش المخدر.
فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على كل من / محمد أحمد إسماعيل يوسف -إثيوبي الجنسية-، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي -يمنيي الجنسية-، عند قيامهم بتهريب كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجناة: محمد أحمد إسماعيل يوسف، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي، اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 1440هـ في منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
جازان تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً في 3 مروجين للحشيش المخدروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-20
نفّذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مروجين للحشيش المخدر بمنطقة جازان كانوا قد قاموا بتهريب كمية من الحشيش المخدر.
فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على كل من / محمد أحمد إسماعيل يوسف -إثيوبي الجنسية-، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي -يمنيي الجنسية-، عند قيامهم بتهريب كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجناة: محمد أحمد إسماعيل يوسف، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي، اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 1440هـ في منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
11:46 AM
صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهم شرعاً .. أيدته "الاستئناف"
نفّذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيراً في ثلاثة مروجين للحشيش المخدر بمنطقة جازان كانوا قد قاموا بتهريب كمية من الحشيش المخدر.
فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على كل من / محمد أحمد إسماعيل يوسف -إثيوبي الجنسية-، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي -يمنيي الجنسية-، عند قيامهم بتهريب كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجناة: محمد أحمد إسماعيل يوسف، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي، اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 1440هـ في منطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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المصدر : الخليج 365
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