السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان أسبانيا أنها لن توافق على مسودة اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون توضيح حول الوضع المستقبلي لجبل طارق.وأشارت إلى اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على دراسة إمكانية فرض عقوبات على إيران بسبب هجومين فاشلين في أوروبا ألقيت مسؤوليتهما على الاستخبارات الإيرانية، مع تزايد المطالب باتخاذ موقف متشدد من إيران.وسلطت الضوء على مقتل أربعة أشخاص من بينهم شرطي وسقوط العديد جرحى في حادثة إطلاق نار في مستشفى ميرسي في ولاية شيكاغو الأمريكية.وتناقلت الصحف إصدار قاض أميركي حكما بتعطيل مؤقت لأمر يحرم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك من تقديم طلب اللجوء.// انتهى //13:50ت م0108