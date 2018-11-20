السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تنظم معرض "هويتي مهنتي" لخريجات مسار التامين

الدمام 12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واسنظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في كلية المجتمع للبنات بالدمام أمس معرض "هويتي مهنتي " بحضور عميدة الكلية الدكتورة حورية العتيبي، وذلك في مقر الكلية في الدمام.ويهدف المعرض الذي شاركت فيه عدد من شركات التأمين إلى تعريف خريجات قسم التأمين في الكلية بمخرجات مسار التأمين في سوق العمل إضافة إلى تفعيل مبادرة التنمية المهنية التي تقدمها الكلية لخريجاتها.وتضمن المعرض إقامة ورشتي عمل بعنوان (هيكلة سوق العمل) و (الاكتتاب والتسويق في شركات التأمين) قدمهما خبير التأمين عادل العيسى.وأوضحت مساعدة وكيلة الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتورة عزة الغامدي، أن الهدف من هذا اللقاء ليس التوظيف أو عرض السير الذاتية للخريجات وإنما يعد فرصة لتعريفهن بالمهارات التي تبحث عنها شركات التأمين في سوق العمل، مبينة أن مبادرة التنمية المهنية التي أطلقتها الكلية تهدف إلى تأكيد أهمية تطوير الخطة الدراسية لبرنامج التأمين بما يتناسب مع تطورات سوق التأمين وتعزيز مهارات الخريجات بالحزم التدريبية المنسجمة مع متطلبات التأمين.//انتهى//13:39ت م0107