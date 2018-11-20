السعودية اليوم / الملحق الثقافي في بريطانيا يلتقي المعلمين والمعلمات السعوديين ويدشن دورة أنشطة طلابية في اسكتلندا



جلاسكو 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

التقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية

واطلع المقوشي على البرنامج ، المعد لذلك وفقاً لخطة المركز الوطني المهني التعليمي بوزارة التعليم، والمشتمل على دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية، ودراسة النظريات والاستراتيجيات التربوية الحديثة المطبقة في اسكتلندا، ثم التطبيق داخل القاعات الدراسية في مدارس التعليم العام.

من جهة ثانية دشن الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أنشطة أندية الطلاب المبتعثين إلى اسكتلندا بدورتها الثامنة والثلاثين في جامعة ستراثكلايد بمدينة جلاسكو .

وأقيم بهذه المناسبة حفل حضره عدد من المبتعثين والمبتعثات والدارسين من مختلف الجامعات والمعاهد الاسكتلندية تتضمن عدد من الفقرات.

وألقى الدكتور المقوشي، كلمة أكد فيها أهمية الابتعاث وما يحققه من فوائد عديدة لتقدم المملكة وأبنائها والثمار المرجوة منه في دعم الوطن وبناءه، وكذلك لمسيرة الطلاب والطالبات العلمية والأكاديمية والمهنية، وأهمية نقل المعرفة المكتسبة والعلوم والخبرات إلى الوطن من أجل الإسهام الفعال في مسيرة التقدم والنماء للوطن.

وأشار إلى تواصل الملحقية الثقافية مع الطلبة المبتعثين لتقديم كامل الدعم والمساندة لتحقيق جميع أهداف الابتعاث ليعودوا إلى الوطن وقد حصلوا على أحدث العلوم والمعرفة والتقنية ونقلها إلى المملكة للاسهام في عملية التقدم والازدهار .

وتضمن برنامج الحفل تقديم فقرات شعرية وبث فلم عن أنشطة الطلبة والطالبات من خلال الأندية الطلابية في مختلف الجامعات الاسكتلندية، إضافة إلى عرض فلم قصير تحت عنوان "نحن رجالك يا سلمان" .

عقب ذلك، دشن الملحق الثقافي نادي "دندي" على موقعه بالانترنت وذلك بإعادة عضوية نادي الطلبة السعوديين في مدينة "دندي" بشكل مستقل ليقدم خدماته لجميع الطلبة والطالبات في جامعاتها ومعاهدها.

وفي نهاية الحفل، أجاب الملحق الثقافي على أسئلة الطلبة والطالبات.

// انتهى //

13:37ت م

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جلاسكو 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسالتقى الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي أمس في جامعة ستراثكلايد بمدينة جلاسكو الاسكتلندية المعلمين والمعلمات السعوديين المتدربين ضمن برنامج "خبرات" التابع لوزارة التعليم.واطلع المقوشي على البرنامج ، المعد لذلك وفقاً لخطة المركز الوطني المهني التعليمي بوزارة التعليم، والمشتمل على دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية، ودراسة النظريات والاستراتيجيات التربوية الحديثة المطبقة في اسكتلندا، ثم التطبيق داخل القاعات الدراسية في مدارس التعليم العام.من جهة ثانية دشن الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أنشطة أندية الطلاب المبتعثين إلى اسكتلندا بدورتها الثامنة والثلاثين في جامعة ستراثكلايد بمدينة جلاسكو .وأقيم بهذه المناسبة حفل حضره عدد من المبتعثين والمبتعثات والدارسين من مختلف الجامعات والمعاهد الاسكتلندية تتضمن عدد من الفقرات.وألقى الدكتور المقوشي، كلمة أكد فيها أهمية الابتعاث وما يحققه من فوائد عديدة لتقدم المملكة وأبنائها والثمار المرجوة منه في دعم الوطن وبناءه، وكذلك لمسيرة الطلاب والطالبات العلمية والأكاديمية والمهنية، وأهمية نقل المعرفة المكتسبة والعلوم والخبرات إلى الوطن من أجل الإسهام الفعال في مسيرة التقدم والنماء للوطن.وأشار إلى تواصل الملحقية الثقافية مع الطلبة المبتعثين لتقديم كامل الدعم والمساندة لتحقيق جميع أهداف الابتعاث ليعودوا إلى الوطن وقد حصلوا على أحدث العلوم والمعرفة والتقنية ونقلها إلى المملكة للاسهام في عملية التقدم والازدهار .وتضمن برنامج الحفل تقديم فقرات شعرية وبث فلم عن أنشطة الطلبة والطالبات من خلال الأندية الطلابية في مختلف الجامعات الاسكتلندية، إضافة إلى عرض فلم قصير تحت عنوان "نحن رجالك يا سلمان" .عقب ذلك، دشن الملحق الثقافي نادي "دندي" على موقعه بالانترنت وذلك بإعادة عضوية نادي الطلبة السعوديين في مدينة "دندي" بشكل مستقل ليقدم خدماته لجميع الطلبة والطالبات في جامعاتها ومعاهدها.وفي نهاية الحفل، أجاب الملحق الثقافي على أسئلة الطلبة والطالبات.// انتهى //13:37ت م0106

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