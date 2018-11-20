السعودية اليوم / محافظ أبوعريش يفتتح ملتقى اللغة العربية

أبوعريش 12 ربيع الأول 1440هـ الموافق 20 نوفمبر 2018م واسافتتح محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني اليوم, فعاليات ملتقى اللغة العربية والمعرض المصاحب الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ويستضيفه مكتب التعليم بمحافظة أبوعريش، وذلك بقاعة النورس للاحتفالات بالمحافظة.وتجول الشمراني في أرجاء المعرض مطلعًا على ما يضمه من معروضات تمثل مشاركة مدارس مكاتب التعليم بجازان وإسهاماتها في خدمة اللغة العربية .وألقى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس كلمة خلال الحفل بيّن خلالها أن الملتقى يستهدف أكثر من 700 معلم ومعلمة لغة عربية بمختلف المدارس التابعة للإدارة ، يلتقون خلال يومين للمناقشة والحوار وتبادل الخبرات عبر أطروحات علمية وأوراق عمل متخصصة بمشاركة نخبة من رواد اللغة العربية من الأكاديميين والخبراء .وأكد الحاجة الماسة إلى العودة الجادة للغتنا الخالدة تعليمًا وتعلمًا وممارسة وشرفًا واعتزازًا ، لافتًا إلى التحديات والمخاطر المتمثلة في الانفتاح العالمي نحو عولمة الفرد والمجتمع ، مؤكدًا الثقة الكبرى في المعلمين والمعلمات وقدرتهم على تجاوز التحديات والعناية بالمبادئ الأساسية في تعليم اللغة العربية ودور المؤسسة التعليمية تجاه تلك المبادئ وهي إتقان الجيل لمهارة الكتابة ومهارة القراءة وإدراكه لما يقرء وإدراكه لما يريد .وشدد على الآمال العريضة والتطلعات للخروج من خلال الملتقى برؤية راشدة وواضحة وصولًا إلى نتائج تساعد الأبناء على تعلم اللغة العربية .وتضمن حفل الافتتاح قصيدة شعرية للشاعر أحمد بن يحيى البهكلي ، ومشهد حواري عن اللغة العربية للطلاب .من جانبه أعرب محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني عن سعادته بافتتاح ملتقى اللغة العربية الذي تنظمه إدارة تعليم جازان ويستضيفه مكتب تعليم أبوعريش ، مؤكدًا أهمية الملتقى وموضوعه الحيوي حول العناية باللغة العربية ، انطلاقًا من العناية بأبنائنا الطلاب والطالبات وتنمية قدراتهم وتنشئتهم النشأة العلمية المتميزة تحقيقًا لرؤية الوطن الطموحة ، متمنيًا التوفيق للمشاركين والمشاركات في الملتقى .وفي ختام الحفل، كرّم محافظ أبوعريش عددًا من الرواد المهتمين باللغة العربية اعتزازًا بدورهم الريادي في هذا المجال، حيث شمل التكريم الأدباء إبراهيم مفتاح وحجاب الحازمي والدكتور عبدالرحمن الرفاعي وأحمد البهكلي وأحمد الحربي ، إلى جانب تكريم الشركاء في تنظيم الملتقى .// انتهى //13:36ت م0105