السعودية اليوم / اختتام ملتقى التربية الفنية بتعليم بيشة



أبها 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

اختتم اليوم ملتقى التربية الفنية الذي استضافته إدارة التعليم بمحافظة بيشة, واستمر ثلاثة أيام.

وشارك في الملقى أكثر من 80 مشرفاً ومشرفة من أنحاء المملكة, بهدف تطوير أداء معلمي ومعلمات التربية الفنية و كفايات التدريس لديهم لتتوافق مع رؤية المملكة تجاه الفنون الحديثة و تطبيقات برامج الرسم و التصميم , مع التنمية المهنية الدائمة, إلى جانب تنظيم الممارسات التدريسية والإشرافية وتوظيفها من خلال مؤشرات منظومة الأداء التعليمي, من خلال سبع جلسات عمل وثلاث ورش عمل.

وأوصى المشاركون في الملتقى الذي أشرفت عليه إدارة الإشراف التربوي و عدد من لجان العمل في تعليم بيشة , باعتماد قوائم كفايات التربية الفنية التخصصية بعد التحكيم وتعميمها على الإدارات التعليمية والأقسام ورفع قوائم الكفايات للمركز الوطني للقياس, و تزويد هيئة تقويم التعليم بقوائم الكفايات لدراسة كيفية الاستفادة منها وفق معايير التربية الفنية المعتمدة, ومشاركة إدارات التدريب التربوي قوائم الكفايات التخصصية للبدء في حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات وتعميم البرامج التدريبية.

// انتهى //

13:33ت م

0104



أبها 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واساختتم اليوم ملتقى التربية الفنية الذي استضافته إدارة التعليم بمحافظة بيشة, واستمر ثلاثة أيام.وشارك في الملقى أكثر من 80 مشرفاً ومشرفة من أنحاء المملكة, بهدف تطوير أداء معلمي ومعلمات التربية الفنية و كفايات التدريس لديهم لتتوافق مع رؤية المملكة تجاه الفنون الحديثة و تطبيقات برامج الرسم و التصميم , مع التنمية المهنية الدائمة, إلى جانب تنظيم الممارسات التدريسية والإشرافية وتوظيفها من خلال مؤشرات منظومة الأداء التعليمي, من خلال سبع جلسات عمل وثلاث ورش عمل.وأوصى المشاركون في الملتقى الذي أشرفت عليه إدارة الإشراف التربوي و عدد من لجان العمل في تعليم بيشة , باعتماد قوائم كفايات التربية الفنية التخصصية بعد التحكيم وتعميمها على الإدارات التعليمية والأقسام ورفع قوائم الكفايات للمركز الوطني للقياس, و تزويد هيئة تقويم التعليم بقوائم الكفايات لدراسة كيفية الاستفادة منها وفق معايير التربية الفنية المعتمدة, ومشاركة إدارات التدريب التربوي قوائم الكفايات التخصصية للبدء في حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات وتعميم البرامج التدريبية.// انتهى //13:33ت م0104

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