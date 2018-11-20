ثقافي / الإعلام والتحديات الراهنة .. ندوة بأدبي جازان

جيزان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

ينظم نادي جازان الأدبي بعد غدٍ الخميس ندوة بعنوان "الرسالة الوطنية : الإعلام والتحديات الراهنة " ، وذلك بقاعة فندق هوليدي جازان .

وتأتي الندوة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الوطني تحت أمرك يا وطن ، الذي ينظمه النادي .

// انتهى //

13:27ت م

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جيزان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسينظم نادي جازان الأدبي بعد غدٍ الخميس ندوة بعنوان "الرسالة الوطنية : الإعلام والتحديات الراهنة " ، وذلك بقاعة فندق هوليدي جازان .وتأتي الندوة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الوطني تحت أمرك يا وطن ، الذي ينظمه النادي .// انتهى //13:27ت م0101

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