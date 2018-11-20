شكرا لقرائتكم القتل تعزيراً بحق 3 مروجين للحشيش في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة مروجين للحشيش المخدر في منطقة جازان.

وجاء في البيان:”بفضل من الله تم القبض على كل من / محمد أحمد إسماعيل يوسف – أثيوبي الجنسية – ، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي – يمنيي الجنسية -، عند قيامهم بتهريب كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً ،والحكم بقتلهم تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجناة اليوم الثلاثاء 12 / 3 / 1440هـ في منطقة جازان”.

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