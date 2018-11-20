شكرا لقرائتكم 500 مليون دولار من المملكة والإمارات لتأمين الغذاء لـ12 مليون يمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن السعودية والإمارات تعاونتا لإطلاق مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن بمبلغ 500 مليون دولار مناصفة بينهما لسد الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية.

وأضاف أن المملكة والإمارات، تطلقان مبادرة جديدة لتأمين الغذاء لـ 10 – 12 مليون يمني، وأعلنتا عن تقديم 500 مليون دولار إضافية لأغراض إنسانية في اليمن، والتنسيق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن.

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