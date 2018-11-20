شكرا لقرائتكم المملكة والإمارات تطلقان مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن السعودية والإمارات أطلقتا مبادرة إمداد للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن بمبلغ 500 مليون دولار مناصفة بينهما لسد الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية. ترامب: قضية خاشقجي أخذت أكبر من حجمها



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