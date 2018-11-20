شكرا لقرائتكم الفهيد يوجه بتمديد أسبوع خامس لبرنامج التدريب المجتمعي أُتقن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتمديد فترة التدريب في برنامج أتقن وإضافة أسبوع خامس، وذلك نظراً لما شهده البرنامج من أعداد كبيرة للمتقدمين حيث وصل إلى أكثر من 29 ألف متقدم ومتقدمة حتى الآن عبر بوابة مركز الأعمال (هنا الرابط).

وأتاحت المؤسسة في النسخة الرابعة من البرنامج ٢١ تخصصاً متنوعاً، منها 9 دورات للبنين أبرزها الكهرباء والتمديدات المنزلية، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، إضافة إلى مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، بالإضافة إلى 11 تخصصاً مشتركاً للجنسين، أبرزها شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، إضافة إلى مهارات تصميم الجرافيك، وصيانة الجوال، وتخصص التجميل وتصفيف الشعر للبنات.

وأضافت المؤسسة في هذه المرحلة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.

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