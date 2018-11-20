شكرا لقرائتكم الرئاسة العراقیة تكشف حقيقة عرض الوساطة بین المملكة وإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفت الرئاسة العراقیة التقارير الإعلامیة التي تحدثت عن عرض الرئیس العراقي برهم صالح الوساطة بین المملكة وإيران.

وأكدت الرئاسة العراقیة في بیان رسمي لها، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر غیر رسمیة، عن عرض طهران التفاوض مع المملكة، وحمل الرئیس العراقي رسالة للرياض من نظیره الإيراني غیر صحیح.

وطالبت وسائل الإعلام بأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة واحترام المواثیق المهنیة للإعلام.

وشددت على أن ما قاله الرئیس العراقي في جولته الأخیرة هو أن العراق لا تلعب دور الوساطة، وأنها نقطة تلاقي المصالح المشتركة بین محیطه العربي والإقلیمي مع حفظ تام للسیادة واحترام البلدان الأخرى.

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