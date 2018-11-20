شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس «الهلال الأحمر» عن إطلاق النار على مسعفين في الطائف؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

اطمأن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتود بن عبد الله القاسم، على مسعفين تعرضوا لإطلاق نار على سيارة الإسعاف في أحد الأحياء شمال مدينة الطائف أثناء ممارسة عملهم.

وأشاد الدكتور القاسم في مكالمته بالمسعفين بالدور الوطني الكبير الذي يمارسه مسعفو هيئة الهلال الأحمر، وما يتعرضون له من مخاطر أثناء ممارسة عملهم من أجل سلامة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى المواقف الصعبة التي يتعرضون لها عند مباشرة الحوادث، والتي قد تكون لبعض أفراد أسرهم أو أقاربهم.

وكانت إحدى سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر في محافظة الطائف قد تعرضت لإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من قبل أحد المواطنين.