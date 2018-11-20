شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تطلقان مبادرة بـ500 مليون دولار للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة جديدة تقدمها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 500 مليون دولار مناصفة بينهما، للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن وسد الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية.

وقال المتحدث باسم المركز الدكتور عبدالله الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء)، إن المبادرة الجديدة تأتي للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن لرعاية نحو 10 إلى 12 مليون يمني، والتصدي للحالة الإنسانية في البلاد.