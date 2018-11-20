السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يلتقي سفير دولة أريتريا

عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يلتقي سفير دولة أريتريا

الخرطوم 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ، اليوم في الخرطوم ، سفير دولة أريتريا لدى السودان إبراهيم أدريس .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة ،بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:03ت م

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الخرطوم 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ، اليوم في الخرطوم ، سفير دولة أريتريا لدى السودان إبراهيم أدريس .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة ،بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:03ت م0059

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