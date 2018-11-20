السعودية اليوم / أمين عسير يبحث سبل تطوير الخدمات البلدية في تنومة



أبهــا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

ناقش أمين منطقة عسير مع وفد من أهالي محافظة تنومة سبل تطوير الخدمات البلدية وتلبية مطالب واحتياجات الأهالي بالمحافظة .

وأكد الدكتور الحميدي خلال لقائه أمس الوفد بمقر الأمانة ، أهمية مشاركة المواطنين في تعزيز الخدمات و طرح مطالبهم ومقترحاتهم لإنجاز المشروعات التنموية التي تحتاجها المحافظة، مشيرا إلى أن أمانة عسير تحرص على رفع مستوى الخدمات البلدية ومتابعة أي قصور مع البلديات التابعة لها في جميع المحافظات، والاهتمام بالمواقع السياحية بعسير.

//انتهى//

11:48ت م

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أبهــا 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسناقش أمين منطقة عسير مع وفد من أهالي محافظة تنومة سبل تطوير الخدمات البلدية وتلبية مطالب واحتياجات الأهالي بالمحافظة .وأكد الدكتور الحميدي خلال لقائه أمس الوفد بمقر الأمانة ، أهمية مشاركة المواطنين في تعزيز الخدمات و طرح مطالبهم ومقترحاتهم لإنجاز المشروعات التنموية التي تحتاجها المحافظة، مشيرا إلى أن أمانة عسير تحرص على رفع مستوى الخدمات البلدية ومتابعة أي قصور مع البلديات التابعة لها في جميع المحافظات، والاهتمام بالمواقع السياحية بعسير.//انتهى//11:48ت م0057

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