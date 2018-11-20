السعودية اليوم / صحة الطائف وجمعية الزواج والتنمية الأسرية توقعان اتفاقية لتنفيذ برامج تدريبية

الطائف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسوقعت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف وجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالمحافظة، أمس اتفاقية شراكة لتنفيذ دورات تدريبية وتأهليه للمقبلين على الزواج، وتقديم الاستشارات الأسرية لمنسوبي الصحة،فضلاً عن الإسهام في حل الخلافات الأسرية .وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس، ورئيس جمعية الزواج والتنمية الأسرية الدكتور أحمد فقيره.ونصت الاتفاقية على الاستفادة من الكوادر البشرية في تخصصي الخدمة الاجتماعية والنفسية مستشارين متطوعين للاستشارات الأسرية، والعمل على نشر التوعية والتثقيف الصحي لجميع مستفيدي جمعية الزواج والتنمية الأسرية .وتضمنت الاستفادة من برامج فحص المقبلين على الزواج، وعقد دورات تأهيلية لهم، والعمل المشترك في نشر الوعي بأهمية فحص ما قبل الزواج، والتعريف بالبرامج المتعلقة به، و تقديم برامج نوعية لخدمة مجتمع الطائف .// انتهى //11:46ت م0056