السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 12 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على ملف الهجرة غير الشرعية مستعرضة إحصائيات أعلنت عنها وزارة الداخلية الجزائرية تفيد بترحيل 13 ألف طفل وامرأة إلى النيجر.

وأخبرت عن إحالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى التقرير السنوي لأداء الحكومة على البرلمان تحسبا لعقد جلسة عامة لعرضه على النواب ومناقشته قبل منتصف شهر ديسمبر القادم.

وكتبت صحف الجزائر عن الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى اعتقال الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا من منازلهم في الضفة الغربية، بتهمة الضلوع في نشاطات إرهابية، وتأكيد وزير الخارجية رياض المالكي مشاركة فلسطين للمرة الأولى في المؤتمر العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا.

وتطرقت إلى تواصل الاحتجاجات التي تعيشها مدن وقرى فرنسية ضد ارتفاع اسعار الوقود، مشيرة إلى منع المتظاهرين الوصول لخزانات الوقود، وجرح أكثر من 400 شخص منهم.

وأخبرت في تقارير دولية أخرى عن إعلان مليشيات الحوثي المدعومة من طهران وقف هجماتها الصاروخية على المملكة العربية

// انتهى //

11:43ت م

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الجزائر 12 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على ملف الهجرة غير الشرعية مستعرضة إحصائيات أعلنت عنها وزارة الداخلية الجزائرية تفيد بترحيل 13 ألف طفل وامرأة إلى النيجر.وأخبرت عن إحالة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى التقرير السنوي لأداء الحكومة على البرلمان تحسبا لعقد جلسة عامة لعرضه على النواب ومناقشته قبل منتصف شهر ديسمبر القادم.وكتبت صحف الجزائر عن الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى اعتقال الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا من منازلهم في الضفة الغربية، بتهمة الضلوع في نشاطات إرهابية، وتأكيد وزير الخارجية رياض المالكي مشاركة فلسطين للمرة الأولى في المؤتمر العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا.وتطرقت إلى تواصل الاحتجاجات التي تعيشها مدن وقرى فرنسية ضد ارتفاع اسعار الوقود، مشيرة إلى منع المتظاهرين الوصول لخزانات الوقود، وجرح أكثر من 400 شخص منهم.وأخبرت في تقارير دولية أخرى عن إعلان مليشيات الحوثي المدعومة من طهران وقف هجماتها الصاروخية على المملكة العربية السعودية والإمارات وحلفائهما استجابة لطلب منظمة الأمم المتحدة، ونفي حركة طالبان الأفغانية وجود أي تفاهم مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن مهلة لإنهاء الحرب.// انتهى //11:43ت م0055

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