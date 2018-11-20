السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 12 ربيع الاول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وتأكيده أن فلسطين ستبقى قضية المملكة الأولى.وتحدثت عن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا من الضفة الغربية وتخريب عددا من المنازل.ونقلت صورة عن ما تشهده فرنسا من احتجاجات بسبب زيادة الضرائب التي فرضتها الحكومة على المواطنين ،مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات خلفت قتيلا ومئات الجرحى .وتناقلت صحف تونس موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال في الدانمرك وفرنسا.وتطرقت إلى الجولة المرتقبة من المحادثات حول سوريا التي ستجرى يومي 28 و 29 نوفمبر الجاري.// انتهى //11:36ت م0054