السعودية اليوم / الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تشارك في الاحتفاء بزيارة خادم الحرمين لمنطقة تبوك

تبوك ١٢ ربيع الأول 1440 هـ الموافق ٢٠ نوفمبر 2018 م واسأطلقت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك ممثلة بالفرق التطوعية التابعة للجمعية مساء امس مبادرة وطنية ترحيبية بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لزيارة منطقه تبوك .حيث قام أكثر من ٦٠٠ متطوع ومتطوعة بتوزيع ما يقارب ٣٠ آلف زهرة و وردة في أربعة مواقع في مدينة تبوك على أكثر من٢٠ ألف مواطن و مقيم، كما اشتمل برنامج المبادرة على أوبريت وأناشيد وطنية ولوحات تعبيرية سجل فيها المواطنون مشاعرهم في هذه المناسبة الغالية.وتضمنت المبادر رسم مباشر لصورة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بأيدي رسامات سعوديات .وتنوعت أنشطة المبادرة لتشمل مشاركة فرق الأطفال الاستعراضية والمسابقات المنوعة، وتم توزيع نحو عشرة آلف بالون في هذه المناسبة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز العودة أن هذه الفعالية تأتي تعبيراً عن فرحة أهالي منطقة تبوك بمقدم والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لزيارة منطقة تبوك.وقال : إن هذه الزيارة الميمونة تحمل في ثناياها الخير والنماء لهذه المنطقة ولأبنائها الكرام ، مؤكداً أن هذه المبادرة تنم عن مدى حب أهالي منطقة تبوك لقائد مسيرتنا الملك سلمان - أيده الله - كبقية المناطق الأخرى.وأضاف : نحن في هذه المنطقة نسعد ونتشرف بزيارة قائدنا المفدى لهذا الجزء الغالي من بلادنا الغالية .// انتهى //11:25ت م0052