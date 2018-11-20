شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الخطاب الملكي يعكس اهتمام القيادة بالشباب والان نبدء بالتفاصيل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بكلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بمناسبة الخطاب الملكي في أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى وشموليته.

وقال سموه بأن الكلمة عكست نظرة القيادة الحكيمة تجاه استقرار الأوضاع في العالم أجمع، وضرورة مكافحة الأرهاب في مختلف أنحاء العالم.

وأكد سموه بأن كلمة الملك رعاه الله تناولت الملفات ذات الأبعاد العربية والأقليمة، وتأكيده أيده الله على أن أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها فوق كافة الاعتبارات، وعلى توجيهه الكريم لسمو سيدي ولي العهد يحفظه الله بإعداد جيل لوظائف المستقبل إيمانا منه يحفظه الله بأهمية دور شباب وشابات الوطن في دفع عجلة التنمية لهذا الوطن الغالي .

ودعا سموه بأن يحفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من كل مكروه، وأن يديم الأمن والامان على بلادنا في ظل القياد الرشيدة.